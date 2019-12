Analizziamo più da vicino un argomento diventato caldo come quello relativo all'acido ialuronico

L’acido ialuronico, una molecola ormai largamente riconosciuta per le sue proprietà idratanti e riempitive, in caso di viso segnato da rughe o con perdita di volume in seguito al passare del tempo. L’acido ialuronico è una sostanza che viene naturalmente prodotta dal nostro corpo nel derma, è uno dei componenti fondamentali dei tessuti connettivi, del liquido sinoviale, delle articolazioni e dell’umor vitreo dell’occhio.

La sua capacità di legarsi ad un alto numero di molecole di acqua assicura il mantenimento dell’idratazione e dell’elasticità dell’epidermide. Con il trascorrere del tempo la concentrazione fisiologicamente presente nel nostro organismo e soprattutto nei tessuti del derma, inizia a diminuire e di conseguenza la pelle inizia a perdere il suo aspetto elastico e fresco tipico della giovinezza.

A vent’anni la capacità di questa molecola di trattenere le molecole di acqua si aggira intorno al 100%, la pelle appare quindi turgida, distesa e dall’aspetto voluminoso, a sessantacinque anni la percentuale è scesa drasticamente e si aggira intorno al 25%, per questo motivo l’aspetto della cute è più avvizzito, arido e segnato da rughe e linee d’espressione.

Questa capacità dell’acido ialuronico di comportarsi come una spugna in grado di lubrificare i tessuti e mantenerli a lungo idratati conferisce alla pelle morbidezza, luminosità e quell’aspetto sano e fresco a cui tutte le donne aspirano; per questo motivo, esso è presente non solo nei prodotti utilizzati per la skincare quotidiana, ma è stato inserito addirittura in numerosi prodotti per il make-up, come fondotinta e mascara.

Prodotti per il viso a base di acido ialuronico

L’acido ialuronico che è presente nei prodotti per la skincare e in quelli per il make-up è una molecola sintetizzata attraverso metodi biotecnologici, i quali riproducono la stessa struttura della sostanza naturalmente presente nel nostro organismo, per questo motivo, l’acido ialuronico è una sostanza sicura al 100% e assolutamente priva di effetti collaterali. Gli usi più comunemente reperibili in commercio riguardano essenzialmente l’arricchimento della formulazione idratante di: crema viso anti age, maschera all’acido ialuronico, crema per il contorno occhi, crema per il contorno labbra e siero.

Molti di questi prodotti si presentano sotto forma di “cannule”, molto più performanti per l’applicazione locale nelle zone più delicate e più soggette alla formazione di rughe e di segni di espressione (contorno occhi e contorno labbra). Qualunque sia la texture in cui è presente una percentuale variabile di questa miracolosa molecola idratante e anti age, l’acido ialuronico ha come caratteristica molto positiva quella di non ungere e non appesantire la pelle.

Tutti questi prodotti e cosmetici sono anche un vero toccasana per la protezione dall’aggressione degli agenti esterni che il viso subisce ogni giorno, essi infatti formano una sorta di pellicola che funge da barriera protettiva contro sole, vento, aria fredda, smog e sbalzi termici i quali possono comportare la perdita di acqua e portare sul lungo termine alla formazione di rughe e invecchiamento precoce dell’epidermide.