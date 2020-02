Amuchina Gel Igienizzante, benefici durante pandemie e come va usata

In questo momento di grande apprensione a causa dei numerosi casi di Coronavirus accertati in Italia, un aiuto per prevenire qualsiasi tipo di contagio arriva anche dall’Amuchina Gel Igienizzante.

Si tratta di un prodotto antisettico e disinfettante che ha come scopo principale igienizzare a fondo la pelle delle mani. Ciò che caratterizza l’Amuchina Gel Igienizzante è la sua particolare formulazione da non risciacquare, può quindi essere utilizzata senza l’ausilio dell’acqua, utilissima quando non si ha la possibilità di lavarsi bene le mani. Visto come il primo consiglio per evitare il contagio da Coronavirus sia proprio quello di lavarsi sempre e bene le mani, se non si ha la possibilità di farlo, ecco che arriva in soccorso l’Amuchina Gel Igienizzante.

L’Amuchina Gel Igienizzante per prevenire pandemie

La sua azione è alquanto rapida, in appena 15 secondi riesce ad eliminare il 99,9% di batteri e germi presenti sulla pelle e lascia le mani morbide e profumate. E’ alquanto evidente come quindi in caso di pandemie quest’Amuchina Gel Igienizzante possa creare numerosi benefici in chi la utilizza. La diffusione del Coronavirus in Italia sta avvenendo in maniera alquanto rapida e per questo l’igiene della propria persona è fondamentale per evitare che il contagio arrivi ad essere sempre maggiore. Basti pensare come questo tipo di virus possa resistere sugli oggetti anche per ben nove giorni e le mani sono il veicolo principale per l’ingresso di batteri e germi di ogni tempo nel nostro organismo.

Come utilizzare l’Amuchina Gel Igienizzante?

Visto come sia alquanto impensabile lavarsi le mani ogni qual volta si entri in contatto con un oggetto o con un’altra persona, l’Amuchina Gel Igienizzante può essere la soluzione migliore per far sì che le mani siano ben disinfettate. Ha un forte potere antisettico, ma d’altro canto evita assolutamente che la pelle si irriti, è un prodotto clinicamente testato che non comporta alcun tipo allergie e rispetta al meglio l’integrità dei tessuti trattati. Come va utilizzata quest’Amuchina Gel Igienizzante? E’ importante non esagerare innanzitutto con le dosi ed essere consapevoli come il suo utilizzo debba riguardare esclusivamente le mani. Basta a questo punto applicare una piccola quantità di gel sulle mani e strofinarlo su tutta la loro superficie, dopo qualche secondo si noterà una pelle più morbida e profumata, una volta applicato il prodotto non è necessario risciacquare.