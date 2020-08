I migliori consigli per un make-up perfetto

Ogni donna desidera una pelle bella, luminosa e curata ogni giorno e si sa che il make-up può fare miracoli, soprattutto se usato senza eccessi e con i cosmetici più adatti alle proprie esigenze.

Dal fondotinta all’ombretto, passando per correttori, illuminanti, mascara, lucidalabbra e rossetti ecco tutto quello che occorre e non dovrebbe mai mancare all’appello per un trucco quotidiano impeccabile e luminoso da mattina a sera.

Make-up: ecco cosa non può mancare

Un buon trucco parte da una base perfetta. Il prodotto migliore per crearla è sicuramente il fondotinta, fluido, cremoso o compatto, va scelto tassativamente del colore giusto per il proprio incarnato e valutato sempre considerando che esistono versioni specifiche per i diversi tipi di pelle, secca, mista o grassa.

In genere il fondotinta più semplice da applicare è quello fluido che ha la capacità di essere assorbito del tutto e steso con facilità in modo uniforme.

È essenziale che il fondotinta venga passato sulla pelle perfettamente pulita e idratata ed è consigliabile un prodotto che continui ad esercitare azione idratante per tutto il giorno, che si fonda in modo armonioso con il colore del viso e illumini l’incarnato senza creare effetti maschera che rendono il volto troppo pesante e artificiale.

Un colore naturale, scelto a partire dal proprio tipo di pelle è quello che ci vuole per uniformare e migliorare la grana dell’epidermide.

Altro cosmetico indispensabile per minimizzare i difetti e rendere il meno possibile visibili le piccole imperfezioni è il correttore. Ne esistono di molte specie, formulati ad hoc per la copertura delle occhiaie e specifici invece per brufoli, discromie e altri problemi di questa natura.

La regola vincente è scegliere un correttore secco per coprire brufoli e imperfezioni, da scegliere sempre nella stessa tonalità del proprio incarnato, uno invece più chiaro rispetto al colore della pelle e dalla consistenza più cremosa e liquida per il contorno occhi. Quest’ultimo dovrebbe minimizzare le occhiaie ed avere un effetto illuminante.

Altri immancabili sono il blush per aggiungere una nota di colore agli zigomi esaltando i tratti distintivi del volto e poi matita, mascara e ombretto per gli occhi e rossetto per le labbra. Si tratta di cosmetici chiave, che meritano considerazioni specifiche.

Truccare labbra e occhi puntando sui dettagli

Rossetto rosso e eyeliner nero, su una buona base uniforme e pulita, basterebbero per un trucco perfetto. Questo perché occhi e labbra sono gli elementi più comunicativi ed espressivi di ogni volto, per questo sono tanto importanti e il trucco giusto può esaltarli e valorizzarli al meglio.

Per gli occhi è sempre indicato l’uso di un ombretto da scegliere in una tonalità in scala con quella dei colori naturali di occhi e capelli o, in caso di occasioni particolari, in una tonalità anche accesa che sia abbinata al look generale.

Indispensabile una matita con cui ampliare lo sguardo e il mascara, cosmetico centrale nel trucco degli occhi che può allungare, infoltire e donare incredibile volume alle ciglia.

Passiamo alla bocca. L’essenziale è che sia protagonista. Bene un rossetto dai toni naturali e magari una passata di lucidalabbra sopra, perfetto anche un colore vibrante e acceso che si armonizzi ai toni del viso.

Tutti i prodotti migliori a portata di click

Scopri i trucchi migliori su www.loreal-paris.it. Una gamma completa di cosmetici all’avanguardia per assicurarsi un make-up impeccabile ogni giorno.

Grazie alla prova virtuale che il sito L’Oréal offre, puoi divertirti a vedere online direttamente su di te effetti di trucco e colorazione capelli prima di scegliere i prodotti più indicati per le tue esigenze.

Bastano pochi semplici passi per comporre il tuo look ideale selezionando il colore di mascara, ombretto, fondotinta, correttore, illuminante e rossetto, oltre che l’eventuale colorazione di capelli.

Caricando una propria foto o ancora più immediatamente accedendo alla fotocamera è possibile osservare in tempo reale i risultati che si possono ottenere per testare sul proprio volto l’effetto di ogni cosmetico e poterlo scegliere a colpo sicuro con la massima consapevolezza.

Un modo piacevole e nuovo tutto da scoprire per selezionare e acquistare senza indugi i prodotti indispensabili al proprio make-up.